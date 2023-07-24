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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мансилья — о матче со «Спартаком»: «Как минимум могли сыграть вничью, а как максимум — выиграть»

24 Июля 2023 • 11:58 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Оренбург
окончен

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о поражении от «Спартака» (2:3) в матче первого тура РПЛ.

По мнению аргентинского футболиста, «Оренбург» провёл хороший матч, однако команде не хватало завершения.

«Игра была хорошей, если не говорить об итоговом результате. Как минимум могли сыграть вничью, а как максимум — выиграть», — приводит слова Мансильи «Чемпионат».

Напомним, что «Оренбург» вёл в счёте до 76-й минуты встречи, однако затем дубль защитника «Спартака» Даниила Хлусевича принёс «красно-белым» победу.

Свой следующий матч в рамках чемпионата России «Оренбург» проведёт 30 июля против «Рубина». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Брайан Мансилья
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