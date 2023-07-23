Журналист из Кадиса Пабло Вальехо в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о новичке «Спартака» Тео Бонгонда, который ранее выступал в Испании.

- Тео Бонгонда — футболист, который выделяется своей техникой. У него отличные характеристики для атаки, великолепная левая нога, которой он может отдавать и забивать, но в то же время он неплохо играет и правой ногой. Его лучшие качества — это дриблинг и скорость, за счёт этого он разрывал фланг. «Кадис» активно это использовал, это помогало команде находить быстрый путь к воротам соперника. Также можно выделить его дальний удар.

- В чём ему нужно прибавлять?

- Бонгонда — это футболист, который по своей природе не защищается. Ему трудно помогать своим партнёрам в защите. Кроме того, у него совсем нет интуиции и понимания, когда это нужно делать. Для него важно быть ключевым футболистом в команде и быть освобождённым от обороны.

Кроме того, в «Кадисе» Бонгонда провёл хорошую концовку сезона, но в остальном всё было не так ярко. Он приехал в плохой форме, и ему было очень тяжело адаптироваться.

- Как вы считаете, подойдёт ли Тео футбол «Спартака», который нацелен на владение мячом?

- Я думаю, что в «Спартаке» он может играть лучше, чем в «Кадисе». Да, он очень хорош в контратаках, но в то же время у него очень хорошая химия с партнёрами по атаке, в атаке он чувствует, когда нужно отдать пас и куда открыться, так что в позиционной атаке он может выделяться.

- Как вы думаете, у него получится в России?

- Его лучший матч был против «Вальядолида». После этой игры он стал иконой для фанатов «Кадиса». На самом деле, многие думали, что он останется в «Кадисе», потому что он прошёл путь от человека, который не может адаптироваться в команде до звезды. «Спартак» берёт отличного игрока, который, если адаптируется, может стать одним из лучших в России, но ему нужно время.

В минувшем сезоне Бонгонда провёл за «Кадис» 32 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. За 27-летнего вингера «Спартак» заплатил 7 миллионов евро.

Свой ближайший матч «красно-белые» проведут уже сегодня, 23 июля, против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.