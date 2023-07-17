В «Оренбурге» рассказали о кредите доверия к Ярошику

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о том, какой кредит доверия у нового главного тренера команды Иржи Ярошика.

«Понимаем, в каких обстоятельствах он находится. Мы категорически против каких-то резких движений и не сторонники что-то менять, если на старте что-то пойдет не так», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Функционер добавил, что в «Оренбурге» готовы ждать и помогать Ярошику быстрее пройти адаптацию.

Напомним, Иржи Ярошик сменил на посту наставника «Оренбурга» Марцела Личку, который перебрался в «Динамо».

В первом туре РПЛ приволжский клуб встретится в гостях с московским «Спартаком». Матч состоится 22 июля и начнется в 17:30 по столичному времени.