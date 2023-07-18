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Гладилин: «У «Зенита» селекционная служба работает сильнее, чем у конкурентов, поэтому обид быть не должно» эксклюзив

18 Июля 2023 • 15:34 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что «Зенит» перехватил у «красно-белых» защитника Страхиню Эраковича.

- Пишут, что «Зенит» перехватил у «Спартака» защитника «Црвены Звезды» Эраковича, хотя «Спартак» уже договорился с ним о переходе и даже трансферные документы уже были готовы. Как вы относитесь к этой ситуации?

- Это чисто профессиональное дело. Здесь никакой обиды не должно быть. Просто сильнее работает селекционная служба «Зенита». Понятно, что «Спартаку» необходим центральный защитник. Но и «Зениту» на будущее тоже нужен хороший игрок оборон, и питерцы использовали правильную тактику. Они берут футболиста и ослабляют состав соперника. Это профессиональное решение, и никаких эмоций по этому поводу быть не должно.

- Получается, «Зенит» перехватил у «Локомотива» Коваленко, у ЦСКА – Фернандеса. Теперь у «Спартака» - Эраковича. Это ведь не топ-игроки. Зачем они питерцам?

- Никаких дополнительных подтекстов искать не надо. Идет селекционная работа. Это нормально. Значит, зенитовская команда, которая занимается трансферами, работает сильнее, чем «армейская», спартаковская и локомотивская. Этим клубам надо сначала подписывать футболистов, а потом уже давать это в прессу. А то везде уже все раструбили, что такая-то команда хочет подписать игрока. А по факту «Зенит» еще до начала сезона обошел конкурентов в плане селекции. А если учесть, что у него есть поставленная игра и хороший подбор футболистов, с ним будет сложно соперничать.

- Коваленко, Фернандес и Эракович не выглядят игроками основного состава. Их купили на лавку?

- Ферненадес – сильный футболист, профессионал и может играть на разных позициях. Он усилит команду. Это ведь не балласт какой-то, а хорошо знакомый всем игрок.

- Но он практически год не выходил на поле, и никто не знает, чего от него ожидать.

- Марио свое наберет. Все знают его уровень. И Семак в том числе. Я бы на месте тренера тоже с удовольствием взял бы его в свою команду. Он приведет себя в порядок и закроет любую позицию. Его не надо учить играть и объяснять тактику. Марио и так все знает и умеет. Он отработает те вложения, что сделал в него клуб.

- С Фернандесом заключили контракт всего на год, что наводит на мысли, что на него не особо рассчитывают в перспективе.

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- Это бизнес. Сейчас он нужен, завтра его отпустят или продадут. Это стратегия клуба, о которой знают только руководители. Может, они кого-то хотят продать. А Фернандес закроет эту позицию. Он опытный, его не надо обучать. Могут быть разные варианты.

- Если с Фернандесом понятно, то зачем клубу Эракович, которому всего 22 года? Вряд ли он выдержит конкуренцию в таком возрасте.

- Его взяли на перспективу. Сейчас в «Зените» все позиции хорошо укомплектованы. Там смотрят вперед и заодно не дают усиливаться конкурентам.

- Может, это основная задача команды Семака?

- Возможно. Они берут игрока и могут отдать его в аренду. А помогать «Зениту» он будет в перспективе. Хотя и сейчас его могут использовать, если понадобится. Считаю, «Зенит» поступает правильно. Работает профессионально. А все остальное – это эмоции. Они делают так, чтобы «Зенит» был сильнее. И правильно делают.

- Будет ли у конкурентов дополнительная мотивация, чтобы обыграть «Зенит», который так поступает с ними?

- Эмоции эмоциями. Надо быть сильнее и готовыми, чтобы побеждать «Зенит».

- Сегодня «Спартак» сыграет с «Нефтчи». Это будет последняя проверка перед началом чемпионата. Ждете новичков в составе: Медину, Бонгонда?

- Я не уверен, что кто-то из них сверкнет, потому что на этих позициях есть свои хорошие ребята. И играть будут они. Если Абаскаль поставит новичков, которые не готовы, он сделает хуже и себе, и им. Потому что если они сыграют неудачно, болельщики зададутся вопросом, кого «Спартак» взял? Думаю, будет играть проверенный состав.

- Какая главная интрига в этом матче?

- Ее нет. «Нефтчи» ничего не нужно. Он тоже проводит завершающий матч перед сезоном. Не думаю, что кто-то будет максимально выкладываться. Если только те, кому надо пробиться в состав. А игроки основного состава уже думают о начале сезона, который будет через четыре дня.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Гладилин Страхиня Эракович
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