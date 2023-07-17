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«Тоттенхэм» отказался продавать Санчеса в «Спартак» и «Галатасарай» слухи

17 Июля 2023 • 19:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Лондонский клуб не принял предложения «Спартака» и «Галатасарая» по трансферу защитника команды Давинсона Санчеса.

Как сообщает журналист Пипе Сиерра, «шпоры» не стали продавать своего футболиста «Спартаку», который предложил десять миллионов евро, а также «Галатасараю». Турецкий клуб предлагал на один миллион евро меньше, чем «красно-белые».

Источник утверждает, что в услугах Санчеса заинтересованы несколько других европейских клубов, но от них пока предложений «Тоттенхэму» не поступало.

Трудовой договор 27-летнего колумбийца с английской командой рассчитан до следующего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Санчеса в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Галатасарай Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023
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