Лондонский клуб не принял предложения «Спартака» и «Галатасарая» по трансферу защитника команды Давинсона Санчеса.

Как сообщает журналист Пипе Сиерра, «шпоры» не стали продавать своего футболиста «Спартаку», который предложил десять миллионов евро, а также «Галатасараю». Турецкий клуб предлагал на один миллион евро меньше, чем «красно-белые».

Источник утверждает, что в услугах Санчеса заинтересованы несколько других европейских клубов, но от них пока предложений «Тоттенхэму» не поступало.

Трудовой договор 27-летнего колумбийца с английской командой рассчитан до следующего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Санчеса в 15 миллионов евро.