Сербский журналист: «У «Црвены Звезды» нет предложений от европейских клубов по Эраковичу, за 9 миллионов евро его отпустят»

Сербский журналист Александр Петрович высказался о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в «Спартак».

Петрович признался, что его не удивляет интерес московского клуба к 22-летнему сербу, так как Эракович является талантливым футболистом, который хорошо выступил на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. При этом журналист отметил, что «Црвена Звезда» вряд ли будет препятствовать переходу защитника в «Спартак».

«За 9 миллионов и 15 процентов от последующей перепродажи его точно отдадут. У «Црвены» нет по нему предложений от европейских клубов, это точно», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Эракович провёл за «Црвену Звезду» 47 матчей и отметился в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 9 миллионов евро.