Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сербский журналист: «У «Црвены Звезды» нет предложений от европейских клубов по Эраковичу, за 9 миллионов евро его отпустят»

17 Июля 2023 • 13:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Сербский журналист Александр Петрович высказался о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в «Спартак».

Петрович признался, что его не удивляет интерес московского клуба к 22-летнему сербу, так как Эракович является талантливым футболистом, который хорошо выступил на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. При этом журналист отметил, что «Црвена Звезда» вряд ли будет препятствовать переходу защитника в «Спартак».

«За 9 миллионов и 15 процентов от последующей перепродажи его точно отдадут. У «Црвены» нет по нему предложений от европейских клубов, это точно», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Эракович провёл за «Црвену Звезду» 47 матчей и отметился в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 9 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Петрович Страхинья Эракович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
13:48 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес выбрал номер в «Зените»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: «У «Црвены Звезды» нет предложений от европейских клубов по Эраковичу, за 9 миллионов евро его отпустят»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о Марио Фернандесе: «Отличная сделка для «Зенита»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Агент опроверг информацию об интересе ЦСКА к Токёзу
13:27 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Зенит» сделает всё, чтобы снова стать чемпионом
13:21 · Россия. Премьер-лига
Игонин оценил приход Марио Фернандеса в «Зенит»
13:16 · Россия. Премьер-лига
«Палмейрас» сделал предложение «Зениту» по Венделу — раскрыта сумма слухи
13:07 · Россия. Премьер-лига
Баста: «Медина понимал, что будет после его перехода в «Спартак»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Сборная России обратилась к Марио Фернандесу
12:49 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» представил Марио Фернандеса забавным видео с Киркоровым видео
12:42 · Россия. Премьер-лига
Сутормин высказался о трансфере в ЦСКА
12:39 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» подписал контракт с экс-игроком миланского «Интера»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Ростова» Рудаков близок к полноценному переходу в финский клуб
11:53 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Спартаку» пора стать чемпионом России»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Малком высказался о дебюте за сборную Бразилии
Все новости
Рекомендуем