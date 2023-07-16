Камоцци: Эракович? «Спартаку» нужен хороший защитник

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в стан «красно-белых».

«Честно, я не очень хорошо знаю Эраковича, но при любом раскладе, зона обороны самая проблемная у «Спартака». Они нуждаются в хорошем защитнике», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что столичный клуб предложил «Црвене» 7 миллионов евро за 22-летнего футболиста.

Трудовой договор Эраковича с сербской командой будет действовать до 2026 года.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 «Спартак» примет на своем поле «Оренбург» (23 июля).