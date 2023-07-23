Шикарный гол Воробьёва в матче со «Спартаком» - видео

В эти минуты «Спартак» принимает «Оренбург» в матче первого тура Премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли первый тайм, шикарно проведя последнюю атаку первого тайма, красивую комбинацию голевым ударом завершил Виктор Мозес. Соперник ответил еще эффектнее. Здесь всё сделал Дмитрий Воробьёв в одиночку. У линии штрафной форвард изящно обыграл пару противников и ударил над вратарем следующим касанием.

Самый яркий момент матча - вашему вниманию.

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