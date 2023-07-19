Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность команды Гильермо Абаскаля к сезону.

- Как оцените готовность «Спартака» к сезону, если отталкиваться от матча с «Нефтчи»?

- Хорошо себя проявили те ребята, кто давно тренируется, например, Мелёшин. Им надо показывать себя, чтобы попасть в обойму. В начале матча вышли игроки не стартового состава, они себя и проявляли. Но за четыре дня до начала чемпионата никто не выкладывается по полной программе, потому что можно получить травму. Игроки немного берегли себя для старта чемпионата, а играли процентов на 70. У молодежи была самоотдача повыше. Если говорить о самой игре, то команда была не мотивированная, как и соперник. Он тоже делал много замен. Цель матча – это последняя репетиция. Главное, что обошлось без травм. А так, кто-то получил больше нагрузки, кто-то меньше. Думаю, что тренерский штаб уже определился со стартовым составом.

- У «Нефтчи» скоро еврокубки, а там только сменился главный тренер. Перспективы у команды не завидные?

- Она прошла предсезонный турнир, и команда там опытная. Максимальные усилия они не включали. Команда примерно знает свои возможности и готовится к еврокубкам. У них не были задачи победить «Спартак».

- Как вам новичок Бонгонда? Бывший спартаковец Эмин Махмудов после игры сказал, что у этого легионера хорошая левая нога.

- Сложно сказать, будет ли он играть в старте. Но новички стараются. Хотя и те ребята, кто не имеет места в составе, хотели себя показать. Им это удалось. А те, кто стабильно играет, не имели нужды показывать себя, потому что они готовятся к чемпионату.

- Второго новичка «Спартака», Медину, мы вчера не увидели. В «Спартаке» сказали, что у него небольшое повреждение. Вам не кажется, что Абаскаль решил не ставить его, чтобы фанатскийактив его не освистал?

- Может быть и это есть, но он еще не готов. Зачем так рисковать новичком? А так, его купили, чтобы он стал ведущим игроком стартового состава. Если он выйдет и будет ползать, это не дело. Так что цели Абаскаля понятны: он не хотели рисковать ни авторитетом игрока, ни своим авторитетом, ведь это он пригласил в команду дорогостоящего легионера из ЦСКА. Пока легионеров не подготовят, они не будут выходить.

- Бонгонда дали полчаса игры. Тренер на него рассчитывает?

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- Сложно сказать. На его позиции много хороших футболистов. Надо смотреть, какая будет игровая концепция, как он будет использоваться. По одному матчу трудно сказать. На старте чемпионата «Спартаку» надо обязательно побеждать, потому что в соперниках там такие клубы, которые москвичи обязаны обыгрывать, если хотят бороться за трофеи.

- На матч с «Оренбургом» в первом туре какие прогнозы, исходя из того, что мы вчера увидели?

- «Спартак» должен брать очки. Хотя у соперника костяк сохранился. Будет непростая игра, хотя сейчас каждый матч будет таковым. У москвичей много новых игроков, и поставленной игры пока нет. Будет много борьбы. Хозяева все три стартовых матча должны провести на максимуме, тогда скажется мастерство. Иначе даже с такими командами будут очковые потери.

- Соболев пропускает первый тур, и Николсона мы вчера не увидели. Мелёшин начнет сезон?

- Возможно. Он сейчас находится в хороших кондициях, и, думаю, Абаскаль именно ему отдает предпочтение.

- Мы увидели фаейр-шоу на трибунах, и судье даже пришлось остановить игру. Как относитесь к таким акциям болельщиков?

- Это молодые ребята, инициативные. У них есть лидеры, организованные структуры. Это не делается стихийно. Если клуб не хочет такого, то надо до игры решить такие вопросы с фанатами, а не в процессе матча. Это как спектакль.

- Мешков зря остановил игру? Даже Абаскаль едва не увел команду в подтрибунку.

- У Абаскаля сыграли эмоции, хотя на такое не нужно обращать внимания, а судья выполнил свою работу. Не знаю, надо ли было останавливать игру, пусть разбираются.

Елена Григорьевская