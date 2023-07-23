Радимов раскритиковал оборону «Спартака»

Бывший наставник «Зенита-2» Владислав Радимов оценил оборонительную линию «Спартака» на матч с «Оренбургом».

«Увидел состав «Спартака» на матч с «Оренбургом». Оборона — это караул! С такой обороной бороться за чемпионство невозможно, да и на медали претендовать будет проблематично», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Со стартовым составом «красно-белых» на матч первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» можно ознакомиться по ссылке.

В эти минуты проходит первый тайм матча «Спартак» - «Оренбург». Подробная текстовая трансляция встречи доступна на портале LiveResult.