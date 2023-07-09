Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» не заинтересован в подписании защитника Педриньо эксклюзив

09 Июля 2023 • 23:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Левый защитник Педриньо не перейдёт в московский «Спартак».

20-летний игрок, в настоящий момент находящийся в статусе свободного агента, был предложен различным клубам, включая «Спартак». Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не заинтересованы в приглашении бразильского латераля.

Педриньо остаётся без клуба с мая текущего года, ранее он принадлежал «Атлетико Паранаэнсе», за который отыграл в общей сложности 69 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Атлетико Паранаэнсе трансферы футбола - лето 2023 Педро Энрике Асеведо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
09 Июля
23:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не заинтересован в подписании защитника Педриньо эксклюзив
22:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин - о легионерах: «Если они не приносят пользу, то это - обуза»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Масалитин презрительно охарактеризовал легионеров 1
22:15 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Динамо» лучше подготовилось к Братскому Кубку»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Рыков надеется, что «Динамо» проведёт хороший сезон с Личкой
21:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» в серии пенальти обыграл «Фенербахче» 3
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не сможет составить конкуренцию «Зениту» — Шмаров
21:21 · Россия. Премьер-лига
«При любом тренере «Спартак» ужасно смотрится в обороне» — Колосков
20:45 · Россия. Первая лига
Тарханов считает, что Бердыев может вывести махачкалинское «Динамо» в РПЛ
20:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Лукин рассказал, знает ли он про возможный уход Медины в «Спартак»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Личка: Мне не ставили задачу выиграть чемпионство
19:41 · Россия. Премьер-лига
Гладилин надеется, что Санчес сможет заменить Жиго в «Спартаке»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что у «Краснодара» проблема с характером
19:01 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
Все новости
Рекомендуем