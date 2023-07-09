Левый защитник Педриньо не перейдёт в московский «Спартак».

20-летний игрок, в настоящий момент находящийся в статусе свободного агента, был предложен различным клубам, включая «Спартак». Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не заинтересованы в приглашении бразильского латераля.

Педриньо остаётся без клуба с мая текущего года, ранее он принадлежал «Атлетико Паранаэнсе», за который отыграл в общей сложности 69 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1 млн евро.