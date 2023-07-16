Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эракович дал согласие на переход в «Спартак» слухи

16 Июля 2023 • 15:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Сербский защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович согласился на переезд в московский «Спартак».

Как стало известно журналисту Sportske Лазару Николичу, футболист готов сменить «Црвену» на «Спартак». Кроме того, клубы уже договорились между собой о трансфере игрока. «Красно-белые» заплатят за Эраковича семь миллионов евро. Источник отметил, что в договор будет включен пункт, согласно которому «Црвена Звезда» получит 10% от следующего трансфера Эраковича.

В прошлом сезоне 22-летний защитник сыграл в 47 матчах во всех турнирах и отдал два голевых паса.

Новый сезон чемпионата России «Спартак» начнет домашней встречей против «Оренбурга». Игра состоится 23 июля в 17:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Црвена Звезда Страхинья Эракович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Эшуорт и Абаскаль выбрали нового защитника для «Спартака»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: ЦСКА — претендент на чемпионство
16:17 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Теперь с Семака причитается Кержакову» эксклюзив
16:17 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Эракович может присоединиться к «Спартаку»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо заявил, что не общается с Венделом
16:08 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: «Зенит» будет доминировать в РПЛ — сто процентов»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Зенит» тянул время, команда не готова физически
15:51 · Россия. Первая лига
Шаронов: «С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился»
15:50 · Россия. Премьер-лига
​Жоазиньо допустил, что продолжит играть в России
15:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Эраковича подтвердил, что «Спартак» сделал предложение игроку
15:29 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Эракович? «Спартаку» нужен хороший защитник
15:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» Савин рассказал о переговорах с Полозом
15:21 · Россия. Премьер-лига
Грушевский — о Карраскале: «Либо он примет требования Федотова, либо ЦСКА его продаст»
15:03 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» договорился о переходе игрока «Слована» Чаврича
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Суперкубок России: В РФС сообщили о рекордном доходе
Все новости
Рекомендуем