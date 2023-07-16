Сербский защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович согласился на переезд в московский «Спартак».

Как стало известно журналисту Sportske Лазару Николичу, футболист готов сменить «Црвену» на «Спартак». Кроме того, клубы уже договорились между собой о трансфере игрока. «Красно-белые» заплатят за Эраковича семь миллионов евро. Источник отметил, что в договор будет включен пункт, согласно которому «Црвена Звезда» получит 10% от следующего трансфера Эраковича.

В прошлом сезоне 22-летний защитник сыграл в 47 матчах во всех турнирах и отдал два голевых паса.

Новый сезон чемпионата России «Спартак» начнет домашней встречей против «Оренбурга». Игра состоится 23 июля в 17:30 по мск.