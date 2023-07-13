Экс-защитник «Лестера» Даниэль Амарти может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По сведениям Metaratings, боссам «красно-белых» предложили услуги 28-летнего футболиста из Ганы, который этим летом стал свободным агентом. Напомним, Амарти выступал за «Лестер» с 2016 года.

Источник утверждает, что игрок готов переехать в «Спартак», если столичный клуб даст ему годовой оклад в размере 2,5-3 млн евро.

В сезоне-2022/23 Амарти сыграл в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку. Трансферная стоимость центрального защитника, по данным Transfermarkt, составляет 12 млн евро.