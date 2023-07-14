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Смородская: Мне кажется, что Медина не подойдёт «Спартаку»

14 Июля 2023 • 18:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на трансфер полузащитника Хесуса Медины, который перебрался в «Спартак» из ЦСКА.

«Честно говоря, удивлена этим переходом. Подойдет ли Медина «Спартаку»? Не знаю, но мне кажется, что нет. Это средний игрок. Посмотрим», — заявила Смородская «Матч ТВ».

По сведениям СМИ, покупка парагвайца обошлась «Спартаку» в шесть миллионов евро плюс один миллион в качестве бонуса. Медина подписал контракт с «красно-белыми» до 2026 года.

Ранее сам футболист признался, что попросил руководство ЦСКА отпустить его в «Спартак». В новом клубе зарплата игрока выросла в два раза.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ольга Смородская Хесус Медина
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