Смородская: Мне кажется, что Медина не подойдёт «Спартаку»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на трансфер полузащитника Хесуса Медины, который перебрался в «Спартак» из ЦСКА.

«Честно говоря, удивлена этим переходом. Подойдет ли Медина «Спартаку»? Не знаю, но мне кажется, что нет. Это средний игрок. Посмотрим», — заявила Смородская «Матч ТВ».

По сведениям СМИ, покупка парагвайца обошлась «Спартаку» в шесть миллионов евро плюс один миллион в качестве бонуса. Медина подписал контракт с «красно-белыми» до 2026 года.

Ранее сам футболист признался, что попросил руководство ЦСКА отпустить его в «Спартак». В новом клубе зарплата игрока выросла в два раза.