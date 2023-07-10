В «Спартаке» рассказали, на какой позиции будет играть Медина

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход вингера Хесуса Медины из ЦСКА в стан «красно-белых».

«С радостью приветствую Хесуса в нашем клубе. Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду. Мы видим в нем атакующего центрального полузащитника», — приводит слова Эшуорта официальный сайт «красно-белых».

Сегодня, 10 июля, «Спартак» официально объявил о покупке 26-летнего парагвайца у ЦСКА. Медина подписал контракт с «красно-белыми» до 2026 года.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля примут на своем поле «Оренбург».

«Спартак» объявил о трансфере Медины из ЦСКА