Баженов: Надеюсь, Тавареш вернётся сильнее

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о травме защитника команды Томаша Тавареша. Напомним, ранее португальский футболист порвал крестообразную связку, находясь в расположении молодежной сборной.

«Тавареш — большая потеря? Жаль, конечно. Парень только начал раскрываться. Уверен, он еще лучше заиграл бы. Надеюсь, что после восстановления придет еще сильнее», — цитирует слова Баженова Rusfootball.

Напомним, 22-летний футболист пополнил состав «Спартака» прошлой зимой. За «красно-белых» Тавареш сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи. Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.