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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич: Чемпионом станет «Спартак», а не «Зенит»

20 Июля 2023 • 15:34 Комментировать
Пари НН
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Зенит
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22.07 15:15

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на результат чемпионской гонки в новом сезоне Премьер-лиги России. По мнению Генича, гегемония «Зенита» в российском чемпионате прервётся.

«Мне кажется, «Зенит» не будет чемпионом в этом году», - сказал Генич, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ». По словам комментатора, команде Сергея Семака в новом сезоне будет не так просто, ведь победы приедаются.

«Вообще я думаю, что чемпионом в этом сезоне станет «Спартак», но если Абаскаль не будет придумывать схемы расстановки игроков лучше, чем у него уже есть», - сказал Генич.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Что касается «Спартака», то в последний раз «красно-белые» завоёвывали чемпионский титул в 2017 году под руководством Массимо Карреры. Прошлый чемпионат «Спартак» завершил на третьем месте.

Матчи стартового тура Премьер-лиги пройдут 21, 22 и 23 июля. «Зенит» начнёт чемпионат в гостях у «Пари НН», а «Спартак» будет принимать «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Константин Генич
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