Абаскаль: «Медина — это то, чего «Спартаку» не хватало в прошлом сезоне»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о переходе в стан «красно-белых» бывшего полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

По словам испанского специалиста, новобранец придаст игре «Спартака» необходимый баланс, а также качества при исполнении стандартных положений.

«Переход Медины — то, чего нам не хватало в прошлом сезоне — футболиста с левой ногой в центре поля. Теперь у нас есть футболист, который может добавить баланс», — приводит слова Абаскаля Sport24.

Ранее сообщалось, что контракт парагвайского футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года, а сумма сделки составила 6 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов.

В минувшем сезоне Медина провёл за ЦСКА 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.