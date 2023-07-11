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Абаскаль: «Медина — это то, чего «Спартаку» не хватало в прошлом сезоне»

11 Июля 2023 • 10:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о переходе в стан «красно-белых» бывшего полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

По словам испанского специалиста, новобранец придаст игре «Спартака» необходимый баланс, а также качества при исполнении стандартных положений.

«Переход Медины — то, чего нам не хватало в прошлом сезоне — футболиста с левой ногой в центре поля. Теперь у нас есть футболист, который может добавить баланс», — приводит слова Абаскаля Sport24.

Ранее сообщалось, что контракт парагвайского футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года, а сумма сделки составила 6 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов. 

В минувшем сезоне Медина провёл за ЦСКА 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Хесус Медина Гильермо Абаскаль
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