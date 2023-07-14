Известный испанский агент Антонио Мендоза в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход нападающего Тео Бонгонда из «Кадиса» в «Спартак».

«Мог ли Бонгонда получать 2 миллиона евро в «Кадисе»? Конечно, нет. Это абсурд, никто в «Кадисе» не получает таких денег. Зарплата Бонгонда в «Кадисе» была 1 миллион евро. Мне говорили, что в «Спартаке» он в перспективе сможет зарабатывать 2,5 миллиона евро год, хорошее повышение», — заявил Мендоза.

27-летний Бонгонда заключил контракт со «Спартаком» на три года. Вингер будет выступать за «красно-белых» под 77-м номером.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста в «Спартаке» составляет 1,8 млн евро в год, а в «Кадисе» он получал 2 млн евро.