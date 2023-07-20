Шикунов рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Известный функционер Александр Шикунов поделился мнением о шансах «Спартака» сделать золотой дубль в предстоящем сезоне.

«Все возможно в жизни. Но мы не знаем, кого «Спартак» докупит. На данный момент нереально. «Спартаку» нужен серьезный центральный защитник для решения больших задач», — заявил Шикунов «РБ Спорту».

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля финишировал на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Перед стартом нового сезона президент «красно-белых» Александр Матыцын заявил, что задачей «Спартака» является чемпионство и Кубок России.