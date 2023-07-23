Ловчев: «При Ярошике «Оренбург» будет играть более осторожно»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в преддверии матча первого тура РПЛ между «красно-белыми» и «Оренбургом» предположил, как будет действовать южноуральская команда при новом главном тренере Иржи Ярошике.

Напомним, Ярошик возглавил «Оренбург» нынешним летом, сменив на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, перебравшегося в московское «Динамо».

«Думаю, команда будет играть примерно в тот же футбол, что и при Личке, но он станет не таким разухабистым. «Оренбург» будет играть более осторожно, с большим акцентом на оборону. Потому что сам футболист Ярошик был таким», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 23 июля. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.