Широков — о переходе Медины в «Спартак»: Это его личный выбор, но болельщиков можно понять

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Некоторые называют Медину предателем? Перешел и перешел, чего в этом такого? Это же просто его личный выбор. Болельщиков можно понять. Но ведь и игрока можно понять», — цитирует Широкова «Спорт День за Днем».

Напомним, 26-летний парагваец выступал за ЦСКА с января 2022 года, а этим летом перебрался в «Спартак». Футболист признался, что сам попросил руководство «армейцев» отпустить его в стан «красно-белых».

В первом туре нового сезона чемпионата России «Спартак» встретится с «Оренбургом», а ЦСКА сыграет против «Урала».