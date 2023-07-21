Умяров: «Лучшего возвращения на поле не придумать! Очень соскучился»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о возвращении в строй после травмы, полученной по ходу прошлого сезона.

Напомним, 23-летний футболист получил повреждение в октябре прошлого года. В товарищеской игре против тольяттинского «Акрона» (0:0) Умяров снова вышел на поле.

«Лучшего возвращения на поле не придумать! Невероятная атмосфера. Очень соскучился. И, наверное, не только я, но и вся команда», — цитирует Умярова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Умяров провёл за «Спартак» 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой первый матч в грядущем розыгрыше чемпионата России «красно-белые» проведут в воскресенье, 23 июля, против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.