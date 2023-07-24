Радимов оценил оборону «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал свою оценку игре в обороне «Спартака» в матче против «Оренбурга».

Радимов отметил, что обе команды больше акцентировали внимание на атакующей игре. Радимов выразил недовольство по поводу того, что «Оренбург», имея преимущество, начал контролировать мяч, вместо того чтобы продолжать атаковать и увеличивать счет.

Относительно «Спартака», Радимов предупредил, что если команда продолжит играть в обороне так же неуверенно, как в данном матче, она может столкнуться с серьезными проблемами от команд с более надежной защитой.

«Это будет бардак», – цитирует Радимова «Матч ТВ».