«Галатасарай» может перехватить Давинсона Санчеса у «Спартака»

Стамбульский «Галатасарай» близок к тому, чтобы перехватить Давинсона Санчеса у московского «Спартака». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «львы» предложили лондонскому «Тоттенхэму» 9 млн евро за колумбийца. За эту сумму, как полагает Романо, «шпоры» готовы отпустить своего игрока, а сам футболист в праве решать своё будущее.

Ранее агент футболиста сообщал, что в «Спартаке» общаются с представителями «Тоттенхэма» по поводу возможного перехода игрока.

Напомним, что в следующем сезоне «Галатасарай» сыграет в квалификации Лиги чемпионов, так как клуб в сезоне минувшем стал чемпионом Турции.