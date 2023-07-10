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«Галатасарай» может перехватить Давинсона Санчеса у «Спартака»

10 Июля 2023 • 22:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Стамбульский «Галатасарай» близок к тому, чтобы перехватить Давинсона Санчеса у московского «Спартака». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «львы» предложили лондонскому «Тоттенхэму» 9 млн евро за колумбийца. За эту сумму, как полагает Романо, «шпоры» готовы отпустить своего игрока, а сам футболист в праве решать своё будущее.

Ранее агент футболиста сообщал, что в «Спартаке» общаются с представителями «Тоттенхэма» по поводу возможного перехода игрока.

Напомним, что в следующем сезоне «Галатасарай» сыграет в квалификации Лиги чемпионов, так как клуб в сезоне минувшем стал чемпионом Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Галатасарай Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023
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