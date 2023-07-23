Личка не планирует звать в «Динамо» латиноамериканцев «Оренбурга»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что не планирует приглашать в свой нынешний клуб его бывших подопечных – латиноамериканских игроков «Оренбурга». Напомним, что «Оренбург» под руководством Лички в минувшем сезоне финишировал на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

«У них хорошая коммуникация в команде, химия. Эти игроки доверяют спортивному директору Дмитрию Андрееву, он всегда их поддерживает, держит слово, как и президент клуба Василий Еремякин. Мне бы хотелось видеть в команде много игроков, но у нас и так отличный состав», - цитирует Андреева «Матч ТВ».