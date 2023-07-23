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Личка не планирует звать в «Динамо» латиноамериканцев «Оренбурга»

23 Июля 2023 • 18:28 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Оренбург
1 1.60 X 4.60 2 5.70
2-й тайм

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что не планирует приглашать в свой нынешний клуб его бывших подопечных – латиноамериканских игроков «Оренбурга». Напомним, что «Оренбург» под руководством Лички в минувшем сезоне финишировал на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

«У них хорошая коммуникация в команде, химия. Эти игроки доверяют спортивному директору Дмитрию Андрееву, он всегда их поддерживает, держит слово, как и президент клуба Василий Еремякин. Мне бы хотелось видеть в команде много игроков, но у нас и так отличный состав», - цитирует Андреева «Матч ТВ».

Напомним, что прямо сейчас «Оренбург» проводит первый матч в новом сезоне – южноуральцы в гостях играют против столичного «Спартака». Текстовую трансляцию матча проводит коллектив портала LiveResult.ru.
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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