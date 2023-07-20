Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на первый тур РПЛ.

- Матч, который откроет наш чемпионат, «Динамо» - «Краснодар». Каков ваш прогноз?

- Игра будет интересная. Это две команды с амбициями. У «Динамо» большие изменения. Пришел новый тренер, и поменялась вся концепция. Теперь интересно будет увидеть реальные возможности команды, а не декларируемые намерения. «Краснодар» тоже имеет хороший подбор футболистов. Команда пока не использовала все свои силы и возможности. «Быки» могут играть лучше. Что касается шансов на три очка, они примерно равные, а больше пока сказать не могу, потому что давно не видел «Краснодар», а матчи «Динамо» с ЦСКА были не информативные.

- «Ростов» примет «Факел». К какому результату больше склоняетесь?

- К победе «Ростова». Видел два товарищеских матча южан, которые они выиграли. Ребята почувствовали уверенность в своих силах. Хотя команда и так сильнее «Факела» и по составу, и по игре. Ее можно смело назвать фаворитом, тем более матч будет в Ростове.

- В матче «Урал» - ЦСКА фаворит очевиден?

- Для меня нет. Это будет принципиальная игра для Ганчаренко, что вносит дополнительную интригу. Во-вторых, я знаю, что «Урал» серьезно готовится к сезону. Он наверняка хорошо изучил ЦСКА по контрольным матчам. Так что сюрпризы не исключаю. У «армейцев» нет новичков и ушел Медина. Если смотреть вдолгую, это может сказаться. Нет лавки, а сейчас мы видим, как замены могут менять игру. Особенно в конце матча.

- «Пари НН» не сможет ничего противопоставить «Зениту»?

- Сюрпризов не жду. Это маловероятно. Хотя питерцы не показали себя непобедимой командой на предсезонном турнире. Но я уверен, что они наберут свое.

- «Локомотив» примет «Рубин». Не сомневаетесь в победе «Локомотива»?

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- Да. Тем более он закончил сезон на оптимистичной ноте. У него были неплохие приобретения. Кто-то из ребят вернулся из аренды. В общем, есть хорошая скамейка, которая может усилить игру. То есть команда хорошо укомплектована. Единственное, как она подготовилась к сезону. А «Рубин» будет бороться за выживание в РПЛ. Состав у него не усилился. Это путь во вторую половину таблицы.

- «Ахмат» примет «Крылья Советов». У грозненцев больше шансов на победу?

- Да, хотя и у самарцев тоже есть шанс на очки. Не знаю, выздоровели ли травмированные ребята из Грозного, но если да, и у них будет полный состав, то с ними будет сложно. Особенно важен для них Конате. Он был очень силен. Если он набрал кондиции, гостям будет сложно. Тем более дома «Ахмат» всегда играет агрессивно. Но шансы у «Крыльев Советов» все равно есть. Я бы не назвал грозненцев явными фаворитами.

- Что думаете о матче «Спартак» - «Оренбург»?

- Понятно, что «Спартак» здесь фаворит, тем более встреча пройдет в Москве. А «Оренбург» - команда домашняя. На выезде она традиционно не так сильна. А для «красно-белых» это первая встреча, тем более дома, и есть необходимость перед своими болельщиками подтверждать амбиции.

- «Сочи» примет «Балтику». Южане победят?

- Это самая сложная игра для прогнозов. Я смотрел несколько матчей «Балтики». Но они особо не усилились и рассчитывают, видимо, обойтись прошлогодним багажом. Мы видели, как здорово выступал «Оренбург», когда вернулся в РПЛ, но он на девяносто процентов поменял состав. И то в начале были проблемы, пока команда не сыгралась. А потом пошел результат. А здесь ситуация другая.

Елена Григорьевская