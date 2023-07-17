Брызгалов: «Эмери — хороший тренер, он всё доказал после «Спартака»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов вспомнил о работе под руководством Унаи Эмери в «Спартаке». Испанский специалист возглавлял «красно-белых» с июня по ноябрь 2012 года.

«Эмери — хороший тренер. Он всем все доказал после «Спартака»! Но в России он немного упустил нить, что привело к ухудшению результата», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».

Футболист признался, что не помнит о разногласиях между российскими игроками и легионерами, отметив, что просто иностранцам комфортнее общаться между собой, так же, как и россиянам.

На данный момент Эмери является главным тренером «Астон Виллы», которую он возглавил в ноябре прошлого года.