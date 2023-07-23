Ловчев: «Спартак» обыграет «Оренбург» со счётом 2:0»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Оренбургом».

По мнению ветерана, несмотря на не самые удачные выступления в предсезонных матчах, «Спартак» сумеет одержать победу на домашнем стадионе, не пропустив при этом ни одного мяча.

«Спартак» выиграет. На своём поле, практически в оптимальном составе, когда нет травмированных игроков, «красно-белые» должны взять три очка. Ставлю на их победу со счётом 2:0», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 17:30 по московскому времени.