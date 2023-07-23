Дебютный гол Хлусевича позволил «Спартаку» сравнять счёт в матче с «Оренбургом»

Стартовый воскресный матч Премьер-лиги получается весьма результативным. «Спартак» выиграл первый тайм у «Оренбурга» после гола на 45-й минуте, но к середине второй половины противостояния уже «горел» со счетом 1:2, пропустив удары Дмитрия Воробьёва и Сесара Габриэля Флорентина. Но всё же «красно-белые» отыгрались на 76-й минуте. Свой первый гол за «Спартак» забил Даниил Хлусевич. Он пробил с линии штрафной в цель, при этом голкиперу помешал среагировать его одноклубник. Счет стал 2:2.

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