Чудесный проход Воробьёва позволил «Оренбургу» отыграться в матче со «Спартаком»

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» первый тайм матча стартового тура Премьер-лиги, но сейчас всё начнётся сначала. На красивую атаку хозяев на 45-й минуте соперник ответил быстрым голом во втором тайме. На 50-й минуте Дмитрий Воробьёв у линии штрафной получил мяч, изящно, как в мини-футболе, протолкнул мяч между противниками и еще ювелирнее перебросил выскочившего навстречу голкипера. Счет в матче стал 1:1. Играть еще целый тайм. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.