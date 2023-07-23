«Спартак» выиграл у «Оренбурга» первый тайм матча стартового тура Премьер-лиги, но сейчас всё начнётся сначала. На красивую атаку хозяев на 45-й минуте соперник ответил быстрым голом во втором тайме. На 50-й минуте Дмитрий Воробьёв у линии штрафной получил мяч, изящно, как в мини-футболе, протолкнул мяч между противниками и еще ювелирнее перебросил выскочившего навстречу голкипера. Счет в матче стал 1:1. Играть еще целый тайм. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Чудесный проход Воробьёва позволил «Оренбургу» отыграться в матче со «Спартаком»
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