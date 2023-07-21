Махмудов: «Спартак» популярнее «Зенита»

Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о популярности московского клуба.

По мнению 31-летнего футболиста, «Спартак» превосходит по популярности действующего чемпиона страны «Зенит».

«Может быть, последнее время из-за того, что дети видят постоянные победы питерского клуба, больше молодёжи следит именно за «сине-бело-голубыми». Но в общем, за «красно-белыми» следят больше. Это самый большой клуб страны», — цитирует Махмудова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году. «Зенит» же является чемпионом последних пяти сезонов РПЛ. Новый розыгрыш высшего дивизиона российского футбола стартует уже сегодня, 21 июля, матчем между «Краснодаром» и «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.