Гранат объяснил, при каких обстоятельствах в РПЛ вернётся интрига

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.

«Фаворит сезона — «Зенит», как обычно. Но если сейчас у петербуржцев будут уходить игроки, то и ЦСКА, и «Динамо», и «Спартак» будут конкурентоспособны», — цитирует Граната «Чемпионат».

На данный момент промежуточным лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги является «Краснодар», который в первом туре одолел «Динамо». Стоит отметить, что пока «быки» являются единственным клубом, который забил три мяча в стартовом туре.

ЦСКА и «Динамо» проиграли свои матчи, а «Зенит» обыграл «Пари НН». «Спартак» откроет для себя сезон завтра, 23 июля. Соперником «красно-белых» будет «Оренбург».