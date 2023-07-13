Амарти не будет в «Спартаке» — агент

Пини Захави, агент бывшего защитника «Лестера» Дэниэля Амарти, ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«Нет, новость о готовности Амарти перейти в «Спартак» — неправда. Были ли предложения от российских клубов? Тоже нет», — заявил представитель футболиста «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что услуги 27-летнего защитника были предложены московскому «Спартаку». Отмечалось, что Амарти готов пополнить состав «красно-белых», если ему предложат зарплату минимум в 2,5 млн евро.

Амарти выступал за «Лестер» с 2016 по 2023 год. После окончания минувшего сезона защитник покинул команду, которая вылета в Чемпионшип.