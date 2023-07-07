Кечинов — о назначении Белых: «Надеюсь, что руководители «Спартака» ставят не абы кого»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о назначении Сергея Белых на должность исполнительного директора московского клуба.

Напомним, в последние четыре года Белых занимал пост генерального директора хоккейного клуба «Авангард».

Кечинов признался, что не следит за хоккеем, поэтому ничего о Белых сказать не может. Однако эксперт выразил надежду на то, что перед этим назначением руководители «Спартака» провели анализ и сделали обдуманный выбор.

«Надеюсь, что руководители «Спартака» ставят не абы кого на эту должность: наверное, следили за работой Белых, и, наверное, этот человек отличается своими профессиональными качествами и способностями и может что-то дать «Спартаку» в продвижении, в прогрессе», — приводит слова Кечинова Rusfootball.info.

Минувший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на 16 очков. Свой первый матч в новом сезоне «красно-белые» проведут 23 июля против «Оренбурга».