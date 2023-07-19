Московский «Спартак» продолжает вести переговоры с лондонским «Тоттенхэмом» по трансферу центрального защитника Давинсона Санчеса.

Seb Ecrivain Foot утверждает, что «красно-белые» добились серьезного прогресса в переговорах со «шпорами». Сообщается, что «Спартак» полностью готов удовлетворить финансовые запросы Санчеса, но деньги не являются приоритетом для колумбийца. Источник отмечает, что футболист хочет перебраться в клуб, участвующий в еврокубках.

Ранее появилась информация о том, что «Страсбург» включился в борьбу за Санчеса. Трансферная стоимость защитника оценивается в 15 миллионов евро.