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Абаскаль: «Медина голоден до побед, он должен принести много пользы «Спартаку»

10 Июля 2023 • 21:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«Думаю, Хесус способен помочь нам на разных позициях. Он голоден до побед, но уже опытен, у него оптимальный возраст. Хесус должен принести нам много пользы», — заявил Абаскаль на YouTube-канале «красно-белых».

Специалист отметил, что команда высоко оценила человеческие качества игрока, ведь это тоже очень важный момент. Абаскаль добавил, что в противостоянии «Спартака» и ЦСКА Медина вел себя как профессионал.

Контракт 26-летнего парагвайца с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года. Медина будет выступать за столичный клуб под 19-м номером.

«Спартак» объявил о трансфере Медины из ЦСКА 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Хесус Медина Гильермо Абаскаль
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