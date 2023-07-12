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«Оренбург» разошёлся миром с клубом второго дивизиона Турции

12 Июля 2023 • 19:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

«Оренбург» на подготовительных сборах в Турции сыграл в боевую ничью с футбольном клубом «Маниса» из одноимённого турецкого города. Матч состоялся 12 июля и завершился со счётом 2:2. Голами в составе южноуральской команды отметились Джимми Марин и Ренато Гойкович.

Напомним, что вчера подопечные Иржи Ярошика также сыграли вничью, но с клубом из турецкой Суперлиги – «Газиантепом». Тот матч завершился с аналогичным счётом 2:2.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Оренбург» отправится в гости к бронзовому призёру прошедшего сезона – столичному «Спартаку».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Маниса
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