«Оренбург» разошёлся миром с клубом второго дивизиона Турции

«Оренбург» на подготовительных сборах в Турции сыграл в боевую ничью с футбольном клубом «Маниса» из одноимённого турецкого города. Матч состоялся 12 июля и завершился со счётом 2:2. Голами в составе южноуральской команды отметились Джимми Марин и Ренато Гойкович.

Напомним, что вчера подопечные Иржи Ярошика также сыграли вничью, но с клубом из турецкой Суперлиги – «Газиантепом». Тот матч завершился с аналогичным счётом 2:2.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Оренбург» отправится в гости к бронзовому призёру прошедшего сезона – столичному «Спартаку».