Мостовой: Если игроки «Спартака» будут на кураже в матче с «Оренбургом», то может получиться приемлемый результат

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался перед матчем первого тура чемпионата России, в котором «красно-белые» сыграют с «Оренбургом».

Эксперт признался, что не знает, какой «Спартак» появится на поле в игре с «Оренбургом», это может быть как команда образца осени, так и команда весеннего отрезка.

«Все зависит от футболистов. Если они хорошо готовы, мотивированы и на кураже, то может получиться приемлемый результат», — цитирует Мостового Vprognoze.

Матч первого тура РПЛ «Спартак» - «Оренбург» состоится завтра, 23 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.