Брызгалов перечислил лучших футболистов, с которыми играл в «Спартаке»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов ответил на вопрос, каких игроков «Спартака» он бы выделил во время своего пребывания в клубе.

«Много кого. Того же Дзюбу, которого я сейчас считаю лучшим нападающим в стране. Были сильные легионеры: Эменике, Веллитон, Макгиди», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».

Футболист добавил, что из российских игроков он бы выделил Евгения Макеева, Сергея Паршивлюка, Дениса Глушакова, а также Дмитрия и Кирилла Комбаровых.

Напомним, Брызгалов защищал цвета «красно-белых» с 2011 по 2016 год.

Старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 21 июля.