Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на игры первого тура РПЛ.

- Матч, который откроет новый чемпионат, – «Динамо» - «Краснодар». Каков ваш прогноз?

- Можно отталкиваться от прошлого, и получается, что у «Динамо» больше шансов на победу. У команды новый тренер, новое восприятие игровой схемы и тренировочного процесса. Мотивация сейчас иная. Команда будет играть дома, и она провела хорошую работу. Думаю, что шансы «Динамо» на три очка выше.

- «Ростов» примет «Факел». К какому результату больше склоняетесь?

- К победе ростовчан. Это стабильная команда. Карпину удалось сформировать направление, которое понятно футболистам. Они обходятся своими силами. Особого подкрепления им не требуется. При этом команда показывает не только качественную игру, но и результат. А «Факел» ищет себя. Он имеет добротный коллектив, но этого мало, чтобы победить ростовчан в гостях.

- В матче «Урал» - ЦСКА фаворит очевиден?

- Конечно. Будет сложная игра для «армейцев». Но они наиграли больше ответственных матчей. Игра на Суперкубок с «Зенитом показала, что они близки к своей полной готовности, как функциональной, так и игровой. «Урал» будет делать все возможное, учитывая то, что Ганчаренко хочет напомнить о себе ЦСКА, в котором он провел хорошие годы. Но этих аргументов не хватит.

- «Пари НН» не сможет ничего противопоставить «Зениту»?

- Если нижегородцы наберут хотя бы очко, это будет большой удар по престижу питерцев. Думаю, что «Зенит» этого не допустит и возьмет три очка. Хотя состояние у него далекое от оптимального.

- «Локомотив» примет «Рубин». Не сомневаетесь в победе «Локомотива»?

Реклама

- Мы находимся под впечатлением того, что было в последней части прошлого чемпионата. Контрольные матчи «Локомотив» провел очень уверенно, побеждая. Команда усилилась, приобретя несколько ребят, которые должны упрочить игру «железнодорожников». Поэтому победа останется за москвичами.

- «Ахмат» примет «Крылья Советов». У грозненцев больше шансов на победу?

- Только учитывая, что они играют дома. Самарцы интересно выглядят по содержанию игры, поэтому будет равенство. Только какой-то случай выведет ту или иную команду в лидеры в матче. А так, эти команды равны, и, скорее всего, будет ничья.

- Что думаете о матче «Спартак» - «Оренбург»?

- Хорошо, если новый тренер оставит все, что наработал Личка. Тогда «Оренбург» напомнит о себя, что он показывал добротную игру. А так, «Спартак» сильнее, и если он отдаст хотя бы одно очко, то это будет большой потерей.

- «Сочи» примет «Балтику». Южане победят?

- Думаю, что гости смогут набрать очки. Сужу по тому, что идет из стана «Балтики». Команда хорошо поработала, и игра у нее уже появилась. Это дает основания верить, что калининградцы не затеряются по ходу чемпионата. Думаю, что будет ничья.

Елена Григорьевская