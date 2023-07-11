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Ребров раскрыл подробности перехода Кофрие в «Клермон»

11 Июля 2023 • 15:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров высказался об уходе из московского клуба защитника Максимилиано Кофрие.

Напомним, бельгийский футболист перешёл во французский «Клермон». Ранее сообщалось, что на продаже своего футболиста «Спартак» заработал 3,5 миллиона евро.

По словам Реброва, все стороны остались в выигрыше от этой сделки, так как «Спартак» получил деньги, а Кофрие — возможность чаще выходить на поле.

«Мы понимали, что Макс не будет играть в основном составе. Тренер сказал честно: «Ты не в числе первых двух, но будешь получать игровое время на Кубок». Пообщались с агентом, в итоге поняли, что игрока такое не устраивает», — цитирует Реброва Sports.ru.

Также специалист подчеркнул, что помимо «Клермона» интерес к Кофрие проявлял и «Маккаби», однако вариант с Францией футболисту понравился больше.

Минувший сезон Кофрие провёл в «Клермоне» на правах аренды. Защитник принял участие в 27 матчах французского клуба и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров Клермон Максимилиано Кофрие
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