Матч первого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» получается драматичным. Команды дважды обменивались голами, по очереди ведя в счете и проигрывая. После результативных ударов на стыке таймов Габриэль Флорентин в одиночку прорвался к воротам и прицельно пробил под правую штангу, и уже гости оказались впереди. Отыгрался «Спартак» после удара почти с того же места от Даниила Хлусевича, и голкипер не смог выручить после не самой сложной угрозы. Счет стал 2:2.

Голы Флорентина и Хлусевича представлены ниже. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.