«Спартак» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

В первом туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Оренбург
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Протокол игры
|(1:0) Мозес Виктор45'
|51'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (1:1)
|67'Флорентин Сесар Габриэль (1:2)
Максименко Александр•Денисов Даниил•Литвинов Руслан•Дуарте Алексис•Хлусевич Даниил•Зобнин Роман72' (Умяров Наиль (72') •Мартинс Кристофер•Мозес Виктор72' (Игнатов Михаил (72') •Зиньковский Антон58' (Бонгонда Тео (58') •Мелёшин Павел• 65'Промес Квинси
Сысуев Николай•Полуяхтов Владимир•Гойкович Ренато•Перес Матиас• 65'Печенин Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Капленко Кирилл•Флорентин Сесар Габриэль• 45'Ковалёв Юрий46' (Оганесян Степан (46') •Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Мансилья Брайан Эсекиэль
23 июля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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