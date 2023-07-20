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Махмудов рассказал, кого знает из нынешнего «Спартака»

20 Июля 2023 • 14:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футболист бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов рассказал, кого знает из нынешнего состава «красно-белых».

«За десять лет в команде очень многое изменилось. Почти никого не знаю из нынешнего «Спартака» — только Артёма Реброва и ещё пару фотографов», - признаётся футболист корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что период спартаковской карьеры Махмудова выпал на 2011-2013 годы, за это время он дважды уходил в аренду – в «Томь» и самарские «Крылья Советов».

Первый матч в новом сезоне «Спартак» проведёт 23 июля, дома. Соперником станет «Оренбург» Иржи Ярошика.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эмин Махмудов
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