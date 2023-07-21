Пименов: «Дуарте — не уровень «Спартака», это провал»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением об игре защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

Эксперт раскритиковал 23-летнего парагвайца, выразив мнение, что футболист не соответствует уровню «Спартака». Пименов считает, что «красно-белым» нужен стабильный защитник, который играл бы в паре с Георгием Джикией.

«Атака «Спартака» смотрится впечатляюще. В центре защиты имеются проблемы. Дуарте — не уровень «Спартака», это провал. Жаль, что Чернов часто получает травмы», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Дуарте перешёл в «Спартак» минувшей зимой из «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро. В составе «красно-белых» защитник успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля, против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.