Бывший форвард мадридского «Реала» Лука Йович, а ныне нападающий «Фиорентины», может стать новым игроком «Спартака».

Как сообщает Metaratings, «красно-белым» предложили услуги 25-летнего сербского футболиста. По данным источника, сам игрок готов продолжить свою карьеру в России.

В сезоне-2022/23 Йович забил 13 голов и записал на свой счет 5 результативных передач в 50 матчах с учетом всех турниров. Действующий контракт форварда с «фиалками» рассчитан до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 8 млн евро.

Стоит отметить, что на пике своей карьеры стоимость Йовича оценивалась в 60 млн евро.