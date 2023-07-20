Джикия: Я не думаю об уходе из «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о своём будущем в столичном клубе.

«Все, что касается моего контракта: год в «Спартаке» — это огромное счастье. Поверьте мне, даже день в «Спартаке» — это огромное счастье. Кроме того, у меня не год контракта, а год плюс один», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Защитник «красно-белых» добавил, что хотел бы воспользоваться опцией продления договора, и не думает о возможном уходе из клуба.

29-летний Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В минувшей кампании футболист провел 30 матчей во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи.

Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.