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Джикия: Я не думаю об уходе из «Спартака»

20 Июля 2023 • 15:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о своём будущем в столичном клубе.

«Все, что касается моего контракта: год в «Спартаке» — это огромное счастье. Поверьте мне, даже день в «Спартаке» — это огромное счастье. Кроме того, у меня не год контракта, а год плюс один», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Защитник «красно-белых» добавил, что хотел бы воспользоваться опцией продления договора, и не думает о возможном уходе из клуба.

29-летний Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В минувшей кампании футболист провел 30 матчей во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи.

Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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