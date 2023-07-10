«Спартак» анонсировал трансфер Медины

Московский «Спартак» в ближайшее время объявит о трансфере парагвайского нападающего Хесуса Медины из ЦСКА.

В официальном телеграм-канале «красно-белых» появился загадочный пост с цифрой 19. Ранее сообщалось, что потенциальный новичок команды Хесус Медина выбрал себе этот игровой номер.

По данным СМИ, сумма трансфера составила шесть миллионов евро плюс один миллион евро в качестве бонуса. Отмечалось, что 26-летний Медина подписал трудовой договор со «Спартаком» до 2027 года.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля примет на своем поле «Оренбург» (23 июля).

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