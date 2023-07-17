Рианчо: «Спартаку» пора стать чемпионом России»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о трансферах московского клуба в текущее межсезонье.

Напомним, нынешним летом состав «Спартака» уже успели пополнить полузащитник Хесус Медина и нападающий Тео Бонгонда. Кроме того, ранее сообщалось о том, что «красно-белые» согласовали переход защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.

По мнению Рианчо, столь серьёзные приобретения повысят шансы «Спартака» на чемпионство.

«Надеюсь, эти трансферы помогут им обойти «Зенит». «Спартаку» пора стать чемпионом России. Если состав позволит им бороться с «Зенитом» наравне, то у Абаскаля хватит знаний, чтобы привести «Спартак» к чемпионству», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Свой первый матч в новом сезоне «Спартак» проведёт 23 июля против «Оренбурга». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.